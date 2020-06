La cultura ad Albinea rialza la testa con un cartellone estivo fatto di musica, cinema, teatro, danza e lettura

Saranno il cinema all’aperto, la danza, il teatro, la lettura e la musica, condite da un pizzico di fantasia e decorate dalle fantastiche opere di illustratori di fama internazionale gli ingredienti che daranno vita alla ricetta estiva di Albinea. Un mix di eventi organizzati per rialzare la testa dopo le chiusure imposte dall’epidemia di Covid-19. Nei mesi giugno, luglio, agosto e settembre la cultura e i momenti di svago si riapproprieranno del territorio a pieno regime, pur nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari.

CINEMA VERDE

Il primo appuntamento, molto atteso dagli albinetani e non solo, sarà con i film sotto le stelle. Ripartirà infatti l’1 luglio il cinema verde itinerante che sarà alimentato dalle biciclette utilizzate da volonterosi spettatori (e igienizzate dopo ogni utilizzo).

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30 e toccheranno due frazioni di Albinea: Borzano e Bellarosa. Il calendario prevede l’esordio (1 luglio) al parco della piazza di Borzano con “Le follie dell’imperatore”. Il 15 luglio ci si sposterà nell’area verde del circolo Bellarosa con proiezione del film di animazione “Il Gigante Gentile”; il 29 luglio, ancora a Borzano, toccherà a “Oceania”; il 19 agosto, a Bellarosa, sarà proiettato il film Disney “Il drago invisibile” e, il 2 settembre, al parco dei Frassini, il film “Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò”. Le proiezioni saranno gratuite con prenotazione obbligatoria al numero 0522.590232.

ALBINEA JAZZ – 8 LUGLIO 2020 – PARCO DEI FRASSINI

C’è grande attesa anche per il ritorno della grande rassegna musicale “Albinea Jazz”, che non si svolgerà più in tre serate, ma verrà condensata in un unico evento che si svolgerà mercoledì 8 luglio, alle 21.30, e che creerà un connubio extrasensoriale tra musica, pittura e bellezze della natura.

Al Parco dei Frassini infatti si esibirà il “Roberto Gatto Perfect Trio”, una ensemble italiana di grande spessore artistico, composta da Roberto Gatto (batteria), Alfonso Santimone (piano Fender Rhodes) e Pierpaolo Ranieri (basso elettrico). In questa serata speciale le note dialogheranno con la pittura e verranno esposte alcune opere dell’artista Lorenzo Frezzini.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Ausl (Azienda Unità Sanitaria Locale) di Reggio Emilia. La prenotazione è obbligatoria con pagamento anticipato. Per altre informazioni è possibile consultare il sito www.albineajazz.it.

LE NOTTI DEL FORTUNALE – PARCO DEI FRASSINI

In luglio, agosto e settembre, nel “teatro verde” del parco di Frassini, sarà ospitata la rassegna di danza e di teatro concepita da “Il Fortunale – Compagnia romantica e gotica”.

La rassegna prenderà il via giovedì 9 luglio con “Ridi che ti passa”: spettacolo comico costituito da scenette e sketch comici adattati e diretti da Guglielmo Del Sante con un omaggio finale a “Don Camillo”. Giovedì 23 luglio “Nox Gotica”: serata di racconti di genere gotico e orrorifico tratti da Edgar Allan Poe, Stephen King e altri autori, con accompagnamento di danza. Giovedì 6 agosto “Giovanna d’Arco – guerriera, martire, donna”, spettacolo diretto e adattato da Guglielmo Del Sante (sulla cultura popolare e scritta relativa a Giovanna d’Arco) per la sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne e la parità di genere. Giovedì 20 agosto “Baccanale romantico” con balletti in due gruppi separati ispirati a vari elementi della letteratura romantica tra cui il “Faust” di Goethe e il “Mefistofele” di Arrigo Boito. Regia di Guglielmo Del Sante, coreografia di Carmen Capuano e Angela Crescente. Giovedì 10 settembre la chiusura con la commedia di Oscar Wilde “Un marito ideale”, diretta e adattata da Del Sante. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero – la Compagnia chiederà un contributo volontario – con obbligo di prenotazione delsanteguglielmo@gmail.com

BARACCA E BURATTINI

La rassegna teatrale per grandi e piccini “Baracca e Burattini” farà tappa ad Albinea il 7 agosto con lo spettacolo “Inseguendo le lucciole”, a cura di Giorgio Gabrielli. La location sarà il parco dei Frassini. L’ora di inizio le 21.30. (prenotazione obbligatoria 347/9533262 preferibilmente WhatsApp)

LIBR’ARIA – PARCO DEI FRASSINI E BIBLIOTECA COMUNALE

Tra gli eventi estivi di albinetani di maggior richiamo c’è senza dubbia il festival Libr’Aria, per piccoli lettori all’aria aperta. Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 28 al 30 agosto nel parco dei Frassini e nell’adiacente biblioteca comunale. Anche nel 2020 evasione, impegno e creatività scioglieranno i nodi che legano la fantasia e sapranno stemperare, con il semplice gesto di sfogliare un libro, le paure vissute in questi difficili mesi di inattività forzata. Letture, spettacoli, laboratori con illustratori, artisti e scrittori (tutte le attività saranno su prenotazione – info bibilioteca@comune.albinea.re.it – 0522.590232)

QUARTETTO D’ARCHI – IN UNA VILLA STORICA PER MUSICA DA CAMERA CON VISTA 2020

L’ultimo evento musicale della rassegna sarà il 4 settembre, alle ore 18.30, in una villa storica di Albinea (ancora da definire). Si esibirà, in una lezione-concerto, il quartetto d’archi “Quartettocmantova” con Giovanni Bietti. L’evento, all’interno di “Musica da camera con vista 2020”, sarà anticipato da un breve excursus storico, artistico ed enogastronomico sulle eccellenze del territorio di Albinea. Anche in questo caso la prenotazione sarà obbligatoria.