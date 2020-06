Ennesima truffa della PlayStation venduta online

Lui curava la pubblicazione degli annunci esca su noti siti internet di annunci portando avanti via WhatsApp la trattativa, mentre la compagna “cassiera”, intestataria del conto dove finivano i soldi, intascava il denaro delle “vendite fantasma” di consolle play station. In questo modo la coppia di filibustieri dalla provincia di Catania ha raggirato anche un reggiano che ha risposto all’annuncio concernente la vendita di una play station, che ha pagato 110 euro senza vedersi consegnare la consolle: i due truffatori incassato il denaro hanno bidonato l’acquirente non consegnando quanto acquistato e sparendo nel nulla.

Per questo motivo i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia, a cui l’operaio 30enne reggiano ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per concorso in truffa alla Procura reggiana un 43enne e una 42enne residenti nel catanese. L’uomo è risultato l’autore dell’inserzione e colui che ha portato avanti la trattativa, la compagna l’intestataria della carta prepagata dove sono finiti i soldi.