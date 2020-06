Assemblea di BolognaFiere, varato il nuovo consiglio di amministrazione

L’Assemblea degli Azionisti di BolognaFiere riunita questa mattina ha approvato all’unanimità il bilancio e la proposta di costituzione della nuova Assemblea, a cui la Regione Emilia-Romagna ha consegnato in continuità con il precedente mandato il nome di Giulio Santagata e quello di Antonio Venturini come presidente del Collegio sindacale.

Intervenuto all’Assemblea che si è svolta oggi, l’assessore regionale a Sviluppo e Lavoro, Vincenzo Colla ha espresso apprezzamento per il Bilancio presentato e il lavoro svolto da presidente e CdA, ponendo l’esigenza di lavorare in continuità rispetto alla guida dell’ente.

“Mi sembra- ha detto Colla- ci sia un’evoluzione molto positiva, pur dovendo fare i conti con il blocco imposto dalla pandemia. Una tenuta dei bilanci ma anche di un sistema che per questa regione è importantissimo in termini di relazioni, filiere, distretti, investimenti, occupazione”.

“Sappiamo- ha aggiunto l’assessore- che il 2020 sarà un anno difficile per le fiere nel mondo, non solo per BolognaFiere. Ma sappiamo anche che nel 2021 il rimbalzo ci sarà. Quindi sarà fondamentale governare ed essere dentro la ripresa economica, di cui il sistema fiere rappresenta un asset imprescindibile, anche perché è un eccezionale moltiplicatore di valore. Oggi le fiere- conclude Colla- hanno bisogno di avere spalle larghe per competere nel mondo”.

Colla ha comunicato all’Assemblea il ruolo avuto dalla Regione nel coinvolgimento del Governo e di Cassa Depositi e Prestiti, “per accompagnare il sistema unitario delle Fiere in Emilia-Romagna”. L’assessore ha inoltre chiesto al nuovo Consiglio che sia dato mandato a esplorare il progetto di unificazione delle Fiere.

Anche il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha partecipato questa mattina all’assemblea dei soci di BolognaFiere. Il Sindaco ha indicato Patrizia Gabellini e Maurizia Migliori in rappresentanza del Comune di Bologna (14,707% del capitale di BolognaFiere) e Mariangela Conti in rappresentanza della Città Metropolitana di Bologna (11,287% del capitale). Tre donne che hanno ottenuto, come i nomi proposti dagli altri soci, il consenso unanime dell’assemblea. Patrizia Gabellini è docente di Urbanistica al Politecnico di Milano ed è stata assessore all’Urbanistica nella giunta Merola durante il mandato 2011-2016. Maurizia Migliori è avvocato ed è specializzata nel campo della tutela del diritto alla salute. Mariangela Conti è una professionista, commercialista e revisore contabile con ampia esperienza nell’attività di consulenza per imprese, enti, associazioni. Il Sindaco, per il Comune di Bologna, ha indicato infine Roberto Fiore nel collegio dei revisori dei conti.

“Voglio esprimere – dichiara il Sindaco – il mio sincero ringraziamento alle tre consigliere uscenti per il lavoro svolto con passione e competenza. Sono certo che la stessa qualità d’impegno caratterizzerà le nuove consigliere alle quali va il mio augurio di buon lavoro. L’assemblea ha approvato oggi gli eccellenti risultati del bilancio 2019: le sfide vinte nel recente passato e il posizionamento della nostra Fiera sui mercati nazionale e internazionali sono il solido presupposto per affrontare, con lo stesso spirito, le sfide imposte dall’emergenza sanitaria e per realizzare gli importanti piani di sviluppo già programmati”.