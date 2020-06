Tunisino ucciso a coltellate nella notte a Campogalliano

In nottata i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno proceduto all’arresto, a Campogalliano, di 30enne di nazionalità marocchina residente in paese, poiché resosi responsabile del reato di omicidio volontario aggravato nei confronti di un tunisino 36enne, in Italia senza fissa dimora, maturato durante un litigio, per apparenti futili motivi, lungo via Barchetta di Campogalliano.

Era appena passata la mezzanotte quando alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Carpi sono giunte delle telefonate da parte di privati cittadini che segnalavano un violento alterco tra due extracomunitari in via Barchetta. Il tempestivo intervento del personale dell’Arma consentiva di riscontrare la presenza dei due uomini, uno trovato sanguinante ed accasciato per terra mentre l’altro, ancora vicino a lui, con un coltello in mano sporco di sangue. Inutile è stato l’intervento del personale del 118, immediatamente allertato, perché il ferito dopo pochi istanti è deceduto. I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che la causa del decesso era da ricondurre alle ferite da arma da taglio che la persona trovata vicino a lui gli aveva inferto all’addome. Per tal motivo, viste le prime risultanze investigative e la fragranza del reato, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno proceduto all’arresto del cittadino marocchino, associando alla Casa Circondariale di Modena, dove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica di Modena. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad appurare in modo certo il movente di tale efferato delitto.