Nidi, a Reggio Emilia dal primo luglio i piccolissimi tornano a scuola

Tornano a scuola dal 1 luglio i piccolissimi reggiani di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Nidi comunali e convenzionati riaprono le porte fino al 17 luglio per offrire a bambini e famiglie una nuova esperienza scolastica, fatta di gioco, relazione, vita tra coetanei dopo tanti mesi di isolamento domestico. Il progetto si chiama infatti “prove di futuro” perché adattato alle procedure e normative del Dpcm dell’ 11 giugno 2020 e del decreto della Regione Emilia Romagna, che prevedono attività a piccoli gruppi da 5 bambini, nel rispetto delle distanze e delle misure di sanificazione. Procedure che sono ora temporanee, ma che potrebbero in parte costituire appunto ‘prove generali’ in vista della riapertura della scuola a settembre.

La possibilità di partecipare è aperta a tutti i bambini e le bambine dai 12 ai 36 mesi, già frequentanti i servizi educativi comunali o convenzionati. Saranno privilegiati in modo particolare i bambini più grandi, nati nel 2017, che il prossimo anno inizieranno la scuola d’infanzia. I posti a disposizione sono circa 200 tra nidi comunali e cooperativi.

Le attività si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 13 senza il pranzo. A metà mattina verrà offerta una merenda preparata direttamente dalle cucine interne.

La retta a carico delle famiglie è di 150 euro a modulo, indipendentemente dall’Isee (sono esonerate dal pagamento della retta le famiglie con un Isee fino a 8.300 euro).

ISCRIZIONI – L’iscrizione può essere effettuata entro il 24 giugno solo on line sul sito www.scuolenidi.re.it. Per procedere alla compilazione non sono richieste credenziali d’accesso SPID o fedERa. Perché la richiesta possa essere valutata è necessario sottoscrivere il patto di corresponsabilità (già presente all’interno della domanda stessa), allegandolo alla iscrizione stessa.

Per supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi: Ufficio Iscrizioni e rette, via Guido da Castello 12, tel. 0522/456268 e-mail istituzionescuolenidi@comune.re.it

Gli elenchi degli ammessi alla frequenza saranno pubblicati sul sito www.scuolenidi.re.it entro il 27 giugno.