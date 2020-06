Lunedì 29 giugno la prossima riunione del Consiglio comunale sassolese

nsiglioSi svolgerà lunedì prossimo, 29 giugno a partire dalle ore 20,30 presso la sala consiliare di via Pretorio, la nuova seduta del Consiglio Comunale convocata dal Presidente Luca Caselli. Per ottemperare alle normative di contenimento Covid-19, la seduta sarà a porte chiuse e non sarà ammessa la partecipazione del pubblico che potrà, però, assistere in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Sassuolo, la pagina Facebook ed il sito internet istituzionale.

Sono 11 i punti all’ordine del giorno della seduta di lunedì prossimo, di cui 3 interrogazioni.

La prima è a firma del consigliere Lucenti (Lista Civica Sassolesi) avente ad oggetto: “Sedi e convenzioni ad associazioni di volontariato e altre Odv”; a cui seguirà l’interrogazione a firma consigliere Macchioni (Lista Civica Macchioni) avente ad oggetto: “Regolamentazione a pagamento della sosta a supporto delle attività commerciali in centro”. Chiuderà il gruppo delle interrogazioni quella a firma del consigliere Lenzotti ed altri (Partito Democratico) ad oggetto: “Programma Giovedì di Luglio 2020”.

Al quarto punto del Consiglio Comunale sarà in approvazione il Regolamento di Polizia Urbana con le integrazioni e modifiche all’articolo 61 apportate con Delibera di Giunta n. 78 del 03/06/2020.

Seguirà la ratifica della deliberazione n. 79 adottata dalla Giunta comunale in via d’urgenza nella seduta del 09.06.2020. mentre, al punto 6, verrà trattata la “Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 del d.lgs. 267/2000 – variazione al bilancio 2020-2022 di assestamento generale di cui all’art.175, comma 8, d.lgs. 267/2000 ed applicazione del risultato di amministrazione 2019”.

Al punto 7 del Consiglio Comunale sarà in trattazione l’approvazione del Bilancio Definitivo Sgp srl chiuso al 31/12/2019 e, a seguire l’esame di un Odg a firma del Sindaco avente ad oggetto: “Ordine del giorno di iniziativa del Sindaco e della Giunta volto ad un’equa redistribuzione dei proventi fiscali a favore delle amministrazioni comunali duramente colpite dalla gestione dell’emergenza Covid-19”.

Seguirà l’esame di un Odg a firma del consigliere Gasparini (Lega per Sassuolo) ad

oggetto: “Manifesto comunicazione non ostile” e, al punto 10, l’esame di un Odg a firma del consigliere Severi (Forza Italia) avente ad oggetto: “Differimento scadenza Imu di Giugno a Settembre”.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame di un Odg a firma del consigliere Savigni ed altri (Partito Democratico) ad oggetto: “Modifiche al regolamento di Polizia Urbana”.