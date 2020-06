Tram, il Comitato dei Garanti dichiara ammissibile il quesito referendario

tram BOIl Comitato dei Garanti per i referendum comunali si è riunito oggi, lunedì 22 giugno 2020, per procedere all’esame del quesito referendario, presentato dal “Comitato Referendario Tram”, depositato il 24 gennaio 2020. Il Comitato dei Garanti, a maggioranza, ha dichiarato il quesito ammissibile. Le motivazioni saranno depositate entro 15 giorni dalla data odierna.

Il referendum consultivo è normato dall’articolo 7 dello Statuto del Comune di Bologna. Dopo la dichiarazione di ammissibilità del quesito da parte del Comitato dei Garanti, il comitato promotore del referendum ha tre mesi di tempo per raccogliere le 9.000 firme necessarie, a partire dalla prima vidimazione dei fogli da parte della Segreteria Generale del Comune. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano 9.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, comprese le elezioni amministrative del 2021.