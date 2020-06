Carpi: contro la “zanzara tigre” informazioni e larvicidi

nzara tigreProsegue la campagna del Comune per sensibilizzare la cittadinanza sulla lotta alla “zanzara tigre” con la distribuzione dei prodotti larvicidi, fino a esaurimento, presso l’Ufficio Informazioni di viale Peruzzi n. 2.

Coloro che sono interessati al ritiro del kit larvicida possono recarsi presso la suddetta a sede comunale, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 12.30: alla consegna dovranno registrarsi con il cognome e nome e indirizzo dell’abitazione in cui risiedono.

Nel rispetto delle norme anti -Covid, i cittadini dovranno essere muniti di mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro in caso di presenza di altri utenti: per accedere si deve suonare il campanello “Ufficio Informazioni”.

Inoltre il Settore Ambiente, in collaborazione con il CEAS dell’Unione delle Terre d’Argine e i volontari delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Modena, organizza un punto informativo per dare informazioni sulla “zanzara tigre” e distribuire, fino a esaurimento, confezioni-campione di prodotti larvicida, a coloro che non l’hanno già ritirata in sede: il punto sarà allestito in Piazza dei Martiri (casetta di legno) nelle giornate di giovedì 25 giugno e giovedì 2 luglio, dalle 9.30 alle 12.30.

Alla consegna del kit i cittadini dovranno fornire generalità e indirizzo di residenza.