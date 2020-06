Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 21 giugno

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna potranno dar luogo a qualche isolato rovescio lungo il crinale appenninico. Temperature: minime stazionare con valori tra 17° e 19°; massime in aumento con punte fino a 30°-31° nei centri urbani delle pianure centro-occidentali, valori leggermente inferiori sul settore orientale e fascia costiera. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali e a regime di brezza lungo le coste. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)