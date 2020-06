Distanziamento sociale, a Vignola sanzionato un giostraio al Luna Park

Durante un controllo in borghese, mirato a verificare il rispetto delle attuali normative sul distanziamento sociale, agenti della polizia locale del Corpo Unico dell’Unione “Terre di Castelli” hanno sanzionato ieri sera un giostraio del Luna Park di Vignola, con 208 euro di multa e la chiusura per una giornata della sua giostra perché non si stava attenendo alle attuali normative sul distanziamento sociale previste per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19. I controlli della polizia locale proseguiranno anche nei prossimi giorni, per verificare il rispetto delle normative vigenti.

(immagine di repertorio)