Dal 24 giugno al 10 settembre a Calderara il “Calderara Summer Festival” 

A Calderara di Reno si riparte con un’estate ricca di appuntamenti culturali, organizzati dal Comune e dalla Casa della Cultura “Italo Calvino” con la partecipazione di “Notti di Note”: protagonisti la ​musica​, il ​cinema​ e il ​teatro​, per restituire alla comunità occasioni di socialità e condivisione a partire dal fertile terreno della cultura. Calderara Summer Festival ​si terrà a Calderara e nelle frazioni di​ Lippo, Longara, Sacerno e Castel Campeggi​: un programma diffuso per raggiungere tutti e valorizzare le potenzialità di un territorio policentrico.

Musica d’autore, cinema indipendente e teatro per famiglie​ sono i tre filoni scelti per la realizzazione di un cartellone articolato, che si svolgerà dal ​24 giugno al 10 settembre​. Venti serate gratuite​ all’aperto e nel rispetto delle misure anti-contagio, per ritrovare il piacere di stare insieme nelle serate estive, godendosi un buon concerto, un film che sorprende, la poesia di uno spettacolo. La rassegna si caratterizza per l’attenzione alla​ qualità artistica delle proposte​: le scelte musicali della Casa della Cultura “Italo Calvino”, gli spettacoli per bambini e ragazzi del Teatro Spazio Reno, la curatela cinematografica di Enzo Setteducati, direttore artistico del Cinema Orione, i concerti di Notti di Note curati dall’associazione ArpisticaMente sono accomunati dall’obiettivo di portare a Calderara e nelle frazioni una programmazione culturale originale, che dà spazio ad artisti emergenti e talentuosi.

La musica. Il programma musicale prevede due rassegne: ​Paesaggi Sonori​, a cura della Casa della Cultura, che porterà in città concerti e presentazioni di progetti musicali originali. Sarà l’occasione per ascoltare tante novità, con sonorità che passeranno dal pop di Rosso Malpelo (24 giugno) al jazz di Lele Veronesi e Mecco Giudi (15 luglio) fino al progessive psichedelico dei Tetuan (22 luglio). Tante saranno le occasioni di ascolto di progetti musicali originali, dal nuovo disco dei Panaemiliana (1 luglio) all’ultimo progetto artistico di Eloisa Atti – foto (29 luglio). In questa rassegna farà anche il suo grande debutto l’Orchestra Popolare dei Mandolini (10 settembre), che passo dopo passo sta crescendo alla Casa della Cultura sotto la guida di Antonio Stragapede e Massimo Pauselli.

La seconda rassegna, curata dall’ Associazione ArpisticaMente, è ​Notti di note​, tradizionale appuntamento a Sacerno, che quest’anno si svolgerà all’aperto nel giardino davanti alla Chiesa di Sant’Elena: due serate saranno dedicate rispettivamente a Fellini con il Quartetto Amar’Cord (26 giugno) e Rodari con DecarismoDuo e Matteo Razzini (3 luglio), la terza e ultima avrà come tema l’amore con 432Hz B.Lab (10 luglio). L’assenza del palco, per cui chi suona è allo stesso livello del pubblico, creerà un “unico” spazio di condivisione nella accogliente cornice della Chiesa di Sant’Elena di Sacerno, costruzione dalle origini antichissime, con la sua “Rotonda” e l’antico tempietto a cupola posto alla base del campanile romanico.

Il cinema. La rassegna curata da Enzo Setteducati, direttore artistico del Cine Teatro Orione di Bologna, proporrà una selezione di ​film del cinema indipendente​, che con coraggio e ironia raccontano storie di vita legate ai temi della differenza, dell’integrazione, della libertà, del viaggio in cerca della felicità, della voglia di riscatto. Si inizia il 14 luglio con “Solo cose belle” di Kristian Gianfreda, per proseguire il 16 luglio con “Bangla” di Phaim Bhuiyan, il 21 luglio con “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu, il 23 luglio con “Easy – Un viaggio facile facile” di Andrea Magnani, il 28 luglio con “The Bra” di Veit Helmer, il 30 luglio con “Yuli – Danza e libertà” di Icíar Bollaín, il 4 agosto con “Hotel Gagarin” di Simone Spada, per concludere la rassegna il 6 agosto con “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti.

Il teatro per famiglie. Gli spettacoli in programma rispecchiano la qualità della stagione di teatro ragazzi che da oltre vent’anni porta compagnie di tutta Italia a Calderara:​ tre appuntamenti per le famiglie a ​Lippo​ con “Yes Land” della Compagnia Giulio Lanzafame (18 luglio), a ​Calderara​ con “Operativi” della Compagnia Eccentrici Dadarò (1°agosto) e a ​Longara ​con “A spasso con Sandrone” della Compagnia Giorgio Gabrielli (8 agosto). Un teatro poetico che invita a riflettere su temi che ci riguardano da vicino, attraverso la comicità dei clown, la leggerezza degli acrobati e la popolarità dei burattini. Calderara Summer Festival fa parte di Bologna Estate 2020. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria: è possibile prenotare sul sito Evenbrite.it ​o telefonando alla Casa della Cultura o in biblioteca negli orari di apertura.

Credits. Calderara Summer Festival è un progetto del ​Sistema culturale di Calderara​, che unisce la Casa della Cultura “Italo Calvino”, il Teatro Spazio Reno, la Biblioteca “Renzo Renzi” e le realtà culturali del territorio. Gli ​spettacoli​ per famiglie sono a cura del Teatro Spazio Reno. Paesaggi Sonori​ è a cura della Casa della Cultura “Italo Calvino”. Notti di Note​ è a cura di Alessandra Ziveri – Associaziona ArpisticaMente ed è organizzata da Comitato Tavernelle-Sacerno e Avis, con la collaborazione di Aido e Circolo Fotografico Calderarese. La​ rassegna cinematografica​ è a cura di Enzo Setteducati, direttore del Cinema Orione di Bologna.

Un commento della giunta. L’orgoglio e la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale sono nelle parole del Sindaco Giampiero Falzone e dell’Assessore alla Cultura Maria Linda Caffarri: “Tanto era stata sofferta, a metà aprile, la decisione di annullare la Settimana Calderarese, quanto orgogliosa e piena di ottimismo è ora la presentazione di questa bella, inedita estate calderarese. Calderara Summer Festival, grazie al lavoro dell’assessore alla Cultura e di tutto il settore e degli uffici, è qualcosa che va oltre ciò che sognavo in piena emergenza, quando il virus ancora permeava pesantemente le nostre vite, ma è di sicuro quel che immaginavo per il primo cartellone estivo totalmente pensato da questa Amministrazione: una rassegna che della cultura fa la sua forza e che grazie alla cultura proverà a riannodare i fili di una comunità che anche in emergenza si è sentita tale. Oggi il virus è ancora presente, ma grazie ai comportamenti che siamo stati bravi ad attuare è un nemico che stiamo riuscendo a tenere sotto controllo: ritrovarci in piazza, nelle nostre piazze, strade, frazioni, sarà un modo per sentirci vivi e per mostrare che si può tornare alla normalità anche col distanziamento, con la cautela, con la consapevolezza che il recente passato ci deve fare da insegnante, non da spauracchio”.

“Non è stato semplice – aggiunge l’assessore Caffarri – seguire tutte le indicazioni sempre in via di definizione giorno dopo giorno, ma mai abbiamo pensato di scoraggiarci. Ed è proprio da questo spirito che nasce il nostro Calderara Summer Festival: tramontata la storica Settimana Calderarese, abbiamo colto l’occasione dell’estate per progettare un nuovo programma di attività culturali diffuse sul territorio. Il cinema in piazza vedrà tre location differenti, il programma musicale si realizzerà in luoghi messi in sicurezza, e infine il teatro all’aperto sarà rivolto ai più piccoli che non hanno potuto godersi gli ultimi spettacoli del nostro Teatro SpazioReno. Un ringraziamento speciale lo devo alle associazioni ed ai commercianti del territorio, che non​ ​hanno mai smesso di programmare un ritorno alla normalità, che mai come in questi giorni diventa straordinaria”.