Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di manutenzione della rampa di svincolo, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, come di seguito indicato:

dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno;

dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Interporto, sulla stessa A13, o di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.