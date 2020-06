Scomparso a Lecce rintracciato alla stazione ferroviaria di Modena

Personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polfer di Modena, nel corso dei servizi di vigilanza effettuati all’interno dello scalo ferroviario, ha rintracciato un cinquantenne leccese, allontanatosi dalla propria abitazione, del quale i familiari non avevano più notizie da diversi giorni.

L’uomo, in evidenti difficoltà economiche e con i familiari impossibilitati a recarsi a Modena, è stato ospitato all’interno degli uffici del Posto Polfer, dove è stato rifocillato, munito di una piccola somma di denaro per le necessità impellenti raccolta tra il personale di Polizia presente sul posto e successivamente accompagnato al treno per Lecce. Una volta a casa l’uomo si è premurato di avvisare telefonicamente gli agenti ringraziandoli per l’aiuto fornito.

Sempre gli operatori del Posto di Polizia Ferroviaria di Modena hanno denunciato in stato di libertà un cittadino cingalese, con precedenti di polizia, sorpreso nel piazzale antistante la stazione ferroviaria mentre tentava di rubare una bicicletta.