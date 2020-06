Le attività estive per bambini e ragazzi a Fiorano Modenese

Con l’inizio dell’estate, il Comune di Fiorano Modenese propone diverse attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi, in sicurezza nel rispetto delle normative e dei protocolli regionali anticovid. Uno sforzo che l’amministrazione comunale ha deciso di fare per offrire opportunità di aggregazione e il ritrovarsi dei più giovani, dopo mesi di chiusura.

Oltre ai centri estivi comunali, l’amministrazione comunale ha organizzato, dal 23 giugno al 16 luglio, ‘Ludoteca estate 2020’, in collaborazione con il gruppo Babele. Nel giardino del Bla e nel laboratorio interno, due educatrici accoglieranno 14 bambini (7+7) dai 6 agli 11 anni per giocare, ricere, costruire insieme, il martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15.30 alle 17.30. L’attività è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria. E’ possibile iscriversi per una o più settimane, presso al Ludoteca comunale, il lunedì dalle 16 alle 19 e il giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 (mail ludoteca@fiorano.it). In caso di maltempo le attività saranno annullate.

All’oratorio san Filippo Neri, tutti martedì sera, fino a al 7 luglio i più piccoli (fino ai 10 anni) e le loro famiglie possono ascoltare le letture di ‘Corti-letto’ con l’associazione Librarsi, dalle ore 21, con accesso libero e gratuito.

Sempre all’Oratorio dal dal 22 giugno al 24 luglio, tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16.30 alle 19, c’è ‘Freepower’ per ragazzi dai 12 ai 17 anni. Le attività sono gratuite (salvo pagamento tessera Anspi) e a pronotazione obbligatoria per un massimo di 20 partecipanti, che saranno divisi in gruppi da 10. I contatti sono Fabio 3489250606, Roberta 3479716579 o l’indirizzo mail info@gruppobabele.it.

Dal 22 giugno al 18 luglio parte invece la ‘Summer school’, sempre all’Oratorio, dalle ore 15 alle 17, il lunedì, mercoledì e venerdì. Un aiuto per i compiti delle vacanze per ragazzi dai 11 ai 13 anni, accesso gratuito su prenotazione per 10 partecipanti.