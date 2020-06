Incidente nella notte a Bazzano: furgone si schianta contro l’ingresso di un’abitazione. Illeso il conducente

Questa notte poco dopo l’una, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un mezzo adibito ai crolli, per un incidente stradale a Bazzano, in via Montebudello. Un furgone ha perso il controllo ed è finito contro l’ingresso di un’abitazione. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento mentre, fortunatamente, il conducente del mezzo ne è uscito illeso. Risultava invece seriamente danneggiata parte dell’edificio su cui il veicolo è finito. Le squadre hanno messo in sicurezza lo scenario puntellando l’ingresso di un’abitazione. Sul posto, oltre al 115, anche i carabinieri che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013