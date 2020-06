Domenica torna il mercatino dell’antiquariato in centro a Cavriago

Domenica 21 giugno ritorna, dopo oltre tre mesi di chiusura per il lock down, lo storico mercatino dell’antiquariato e del collezionismo a Cavriago. Lungo le vie e piazze del centro del paese si disporranno le bancarelle dei tanti espositori che metteranno in mostra le loro mille curiosità dal passato.

Le modalità di svolgimento prevedono la mascherina indossata, il gel sanificante su ogni banchetto espositivo, l’ingresso contingentato ad un numero massimo di settecento persone stabilito dal piano di sicurezza, l’obbligo di distanziamento di un metro fra i visitatori e fra i banchi da ciascun lato espositivo.

Per la ripartenza non verranno accettati nuovi espositori che si dovessero presentare al mattino, come è avvenuto invece in passato. Verranno poi ridisegnate le postazioni in modo da permettere il corretto distanziamento fra gli espositori e, in caso di necessità, si disporranno i banchi anche lungo via XX Settembre.

Alcuni addetti della Croce Rossa locale vigileranno gli ingressi regolando l’affluenza del pubblico. Il mercatino è organizzato grazie alla Proloco e al Comune di Cavriago.

Non è tutto. In occasione del mercatino, domenica mattina, il Cimitero Napoleonico aprirà il cancello e potrete usufruire di esperte guide per brevi visite organizzate (apertura ore 9). Le visite guidate si svolgono alle 10 e alle 11; i cancelli chiudono alle 13. Farete un interessante tour storico e culturale nella Cavriago dell’Ottocento. È richiesta la mascherina per partecipare al tour. A fare da provetti ciceroni saranno esponenti del Comitato del cimitero napoleonico in collaborazione con l’Associazione Culturale Carmen Zanti.