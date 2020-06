Operaio impegnato in un cantiere stradale muore schiacciato a San Felice sul Panaro

Un operaio ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 17:00 in un cantiere stradale per il rifacimento del manto stradale a San Felice sul Panaro. La vittima, un cittadino rumeno di 64 anni, è rimasto schiacciato da una macchina operatrice, un Bobcat in manovra condotto da altro operaio. Sul posto i sanitari del 118, che altro non hanno potuto fare che constatarne il decesso. Accertamenti in corso da parte di Carabinieri di San Felice e dell’AUSL Medicina del lavoro, entrambi sul posto.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013