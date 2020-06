La Biblioteca Crovi passa all’orario estivo: resta aperto solo il servizio di prestito

Da lunedì prossimo, 22 giugno, la biblioteca “Raffaele Crovi” di Castelnovo Monti torna all’orario estivo. Fino al prossimo settembre quindi l’orario sarà il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18. Il sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si ricorda che dallo scorso 11 maggio la Biblioteca ha riaperto, riattivando esclusivamente il servizio di prestito e riconsegna di libri e dvd dato che al momento la normativa non consente la riapertura del servizio bibliotecario in tutte le sue funzioni. Restano quindi attualmente sospesi servizi quali la consultazione dei quotidiani, l’utilizzo della sala studio e della sala internet, la permanenza e la consultazione di materiali in loco, il prestito interbibliotecario.

L’accesso al servizio di prestito, a tutela della salute degli utenti e di tutta la comunità, è regolamentato sulla base delle linee guida provinciali e degli studi e protocolli sanitari nazionali. Per accedere alla biblioteca è obbligatorio utilizzare i dispositivi previsti dalla norma (sicuramente la mascherina, ed è consigliabile anche l’utilizzo di guanti monouso). Al pian terreno del Centro culturale polivalente, a sinistra rispetto all’ingresso, è stata predisposta una zona filtro dove il personale incaricato verifica che gli utenti indossino i dispositivi di sicurezza e mette a disposizione il disinfettante per le mani. Nello stesso luogo si effettuano le operazioni di restituzione dei documenti prestati, libri e dvd: gli utenti appoggiano il materiale da restituire sui carrelli e nei cartoni predisposti per la quarantena. L’ operatore presente all’ingresso contingenta gli accessi al piano della biblioteca, secondo il numero massimo di una persona alla volta. Nel caso di persone in attesa fuori dalla biblioteca devono essere rispettate le distanze di sicurezza indicate con le strisce a terra. L’uso del catalogo on line tramite i PC dedicati della biblioteca non è consentito.

Per le operazioni di prestito gli utenti devono avere preventivamente prenotato il materiale richiesto (libri o dvd) tramite telefonata al 0522 610204, mail all’indirizzo biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it o direttamente sul catalogo on line http://opac.provincia.re.it/opacreggio/Home.aspx. Gli operatori sono a disposizione per consigli di lettura tramite telefono ed e-mail. Gli utenti non possono accedere direttamente agli scaffali: sono gli operatori ad accedervi e individuare il libro richiesto. Le consulenze devono essere brevi e nel rispetto del distanziamento sociale: per le consulenze specialistiche si consiglia il telefono o la mail. I libri prelevati dagli scaffali sono sicuri, poiché hanno passato la quarantena, ne consegue che possono essere subito consegnati. Si ricorda inoltre che per tutto il perdurare delle misure di contrasto alla diffusione del virus, non verranno applicate sanzioni per ritardi nella consegna dei prestiti effettuati prima dell’emergenza.