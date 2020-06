Furgone a fuoco in A13, nessun ferito

vigili fuoco generOggi intorno alle 14:00 i vigili del fuoco sono intervenuti sull’A13 in direzione Nord all’altezza di Altedo con una squadra e un’autobotte di appoggio per l’incendio di un furgone che trasportava pneumatici. La squadra sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario. Presenti anche la Polstrada e il personale dell’Aspi. Ridotta la viabilità in direzione nord (una corsia) per le operazioni di spegnimento. Non si registrano feriti.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013