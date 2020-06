Va a funghi ma ha un malore, muore nonostante i soccorsi

Un uomo di 74 anni residente a Spilamberto è partito questa mattina di buon ora per andare a funghi con un amico nei boschi intorno a Monzone, frazione del comune di Pavullo. Arrivati in zona Ponte del Diavolo, l’uomo si è accasciato a terra riferendo all’amico di sentirsi male. Subito è stato chiamato il 118 che ha inviato sul posto l’automedica, l’ambulanza di Pavullo e il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

I soccorsi arrivati sul posto hanno iniziato subito le manovre di rianimazione cardio polmonare che si sono protratte per molti minuti, ma per i settantaquattrenne non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri di Pavullo.