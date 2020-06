La Delizia a piccole dosi, i teatri di Sassuolo

Conosciamo tutti il bellissimo Teatro Carani, edificato in soli dieci mesi nel 1930 e di cui si attende la riapertura al termine dei lavori di restauro, e sono molti anche quelli che conoscono le vicende del Politeama Sociale di Farosi, inaugurato nel 1912, ma sono certamente molti meno quelli che sanno che nella nostra città c’era anche un altro teatro, il primo teatro stabile di Sassuolo. Detto Pubblico o Comunale, questo teatro era già in costruzione nel 1696 ed era ubicato a ridosso della piazza dell’Orologio, ora piazza Garibaldi. Cessò la sua attività nel 1905 e nel 1909 fu distrutto, per far spazio ai locali della Pretura, che lì vi rimase per tutto il resto del Novecento.

Questo quattordicesimo episodio de “La Delizia… a piccole dosi: storia e arte di Sassuolo” racconta dunque le vicende storiche di questi tre teatri, aggiungendo un altro tassello alla composita storia della nostra città.