Un nuovo numero unico per contattare agevolmente la Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia

Il Mondo Croce Verde da pochi giorni è raggiungibile in modo ancora più semplice e immediato. È stato infatti attivato il numero unico, attraverso il quale è possibile mettersi in contatto con tutti i diversi settori della centenaria Croce Verde di Reggio Emilia.

Il numero è 0522 3200: risulta rapido nella composizione e soprattutto è semplice da memorizzare anche per le persone più anziane.

Una volta composto il numero, un risponditore automatico attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno accompagna l’utente nella scelta del settore desiderato o in alternativa, al termine delle possibili scelte, si verrà messi in contatto col primo operatore disponibile. Il settore specifico potrà essere selezionato anche da subito, conoscendo l’identificativo corretto: il numero 1 per essere collegati alla centrale operativa per il servizio di prenotazione ambulanze; il numero 2 per contatterete il settore Onoranze Funebri; il numero 3 per la Pubblica Assistenza Croce Verde; il 4 per gli uffici dell’Amministrazione; il 5 per i servizi di Pianeta Verde (ovvero i servizi rivolti alla gestione cimiteriale h24: cura del verde e delle aiuole, apertura e manutenzione camere ardenti, gestione forno crematorio, ecc.).

“L’introduzione del numero unico può essere considerata una piccola innovazione, ma ha una grande portata – commenta il Presidente di Croce Verde Reggio Emilia, Rolando Landini – in quanto potrà migliorare le prestazioni di tutto il “mondo Croce Verde” rivolte alla cittadinanza, attraverso una semplificazione nella scelta dei servizi, nella gestione dei dati e un accesso più rapido e facile a tutti i settori. Anche in questo modo, Croce Verde vuole essere più vicina alla gente e continua ad interpretare i bisogni dei più deboli”.