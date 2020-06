Strade, manutenzioni al via a Maranello: interventi a Torre Maina, San Venanzio e Fogliano

Al via i lavori di manutenzione stradale sul territorio. Lunedì 15 giugno, salvo avverse condizioni metereologiche, inizia il programma dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e delle nuove asfaltature per l’anno 2020. Dopo lo stop ai lavori pubblici imposto dalla fase del lockdown, l’amministrazione comunale riprende gli interventi per la messa in sicurezza della rete stradale, con particolare attenzione alle frazioni.

La prima parte del programma coinvolge infatti le località di Torre Maina, San Venanzio e Fogliano. A Torre Maina i lavori riguarderanno Via Don Minzoni, a San Venanzio una parte di Via dei Fiori e un tratto di Via Abetone Superiore nella zona centrale della frazione, a Fogliano vari tratti di Via Gagliardella.