San Felice sul Panaro: in distribuzione “Appunti Sanfeliciani”

È in distribuzione il numero 3 di giugno 2020 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero, tra i vari articoli, segnaliamo l’intervista esclusiva a una sanfeliciana che racconta la sua vittoriosa battaglia contro il Covid-19, una analisi delle conseguenze che la pandemia ha avuto per l’economia del paese, una ampia rassegna delle generose donazioni effettuate sul nostro territorio, una intervista a Michele Borghi che dirige l’accademia calcio della Spal e un approfondito speciale sulle mascherine, entrate a pieno titolo nella nostra vita.

Il giornale può anche essere consultato on line, sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net).