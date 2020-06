Il Sindaco Merola ha incontrato Antonio Parenti, nuovo Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia

Il sindaco Virginio Merola ha incontrato questa mattina, Antonio Parenti, il nuovo Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Bolognese di origine, Parenti è stato nominato lo scorso 1° giugno e quello con il sindaco Merola è stato il suo primo incontro ufficiale.

Nel corso del colloquio, cui era presente l’assessore alle Relazioni europee e internazionali Marco Lombardo, si è discusso di come avvicinare l’Europa nelle sue varie articolazioni ai cittadini e metterli al corrente di tutte le iniziative a supporto e nell’interesse degli italiani e degli europei.

“Mi fa piacere aver conosciuto subito il direttore Parenti perché è importante avere un altro alleato bolognese in Europa – dichiara il sindaco Merola – sono sicuro che come Comune avremo con lui e la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia proficue e costanti relazioni”.

“Per me è stato un grande piacere incontrare il Sindaco della mia città, dove sono cresciuto e mi sono formato. Ringrazio il Sindaco e l’assessore e spero sia l’inizio di una continuata collaborazione” ha dichiarato Antonio Parenti.