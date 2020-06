Non se ne sentiva la mancanza, ma ‘quelli dei vetri’ hanno tornato a colpire. Auto danneggiate – cristalli rotti, abitacoli rovistati – nella notte in diverse zone cittadine. Quattro i veicoli ‘colpiti’ nella parte alta di viale Toscanini, in zona musicisti, una decina quelle prese di mira tra via Refice e le strade circostanti il Parco Albero d’Oro, altrettante quelle danneggiate tra via Cavour e il Parco Amico. Indagano le forze dell’ordine.



