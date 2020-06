Da domani a Formigine in distribuzione le mascherine donate da Ferrari Spa

Saranno distribuite domani (sabato 13 giugno), domenica 14, sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 9 alle ore 12.30 le mascherine lavabili in tessuto TNT che Ferrari Spa ha donato ai formiginesi.

I luoghi di distribuzione sono: per il capoluogo il piano terra degli uffici comunali e il piano terra di Sala Loggia; a Casinalbo la Sala Civica di via Landucci; a Corlo, la palestra comunale; a Colombaro la Ferramenta “Fer Garden” di via Sant’Antonio 95/D; a Magreta l’Auditorium Palmieri.

Saranno i volontari di Protezione civile, Tutto si muove, Le Palafitte, PGS Fides, gli Scout e alcuni cittadini di Colombaro a predisporre la distribuzione di una mascherina per famiglia e una mascherina a bambino, tra i 6 e i 14 anni.

Assieme alle mascherine, saranno consegnate le istruzioni per il lavaggio e su come utilizzarle correttamente.

Il progetto di Ferrari Spa, “Back on Track” (“Torna in pista”) è nato dalla collaborazione con un pool di virologi ed esperti e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, ed ha come obiettivo la sicurezza dell’ambiente di lavoro al riavvio dell’attività produttiva, anche in riferimento alla diffusione del Covid-19.

L’azienda allarga lo sguardo alla comunità che la ospita, favorendo la ripresa del tessuto produttivo. Proprio per questo, saranno distribuiti ai commercianti adesivi per il rispetto della distanza interpersonale e cartelli con indicazioni in italiano e in inglese sulle buone prassi da seguire.

Afferma il Sindaco Maria Costi: “Ringrazio la Ferrari a nome i tutta la cittadinanza per l’attenzione che ha dimostrato in occasione di questa pandemia. Ora arrivano le mascherine anche per i bambini e la segnaletica per i negozi per una ripartenza in sicurezza, ma abbiamo già ricevuto 140 PC portatili, 4 stampanti e 48 toner che hanno consentito ai nostri istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado un miglior programma di lezioni online”.