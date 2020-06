Chiusure notturne in A13 e Ramo Verde

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di manutenzione della rampa di svincolo, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, nelle seguenti notti:

-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno;

-dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 giugno,

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Interporto, sulla stessa A13, o di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 30 giugno, in modalità continuativa, sarà chiuso lo svincolo di immissione dalla SS9 Via Emilia sul Ramo Verde, per chi da Bologna città è diretto verso la stazione di Bologna Borgo Panigale;

-per una notte, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde immette sulla SS9 Via Emilia, per chi dalla Tangenziale di Bologna è diretto verso Modena.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo San Giovanni in Persiceto e la SS9 Via Emilia.