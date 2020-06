Centri estivi Comune di Modena, le lavoratrici riunite stamattina in video-assemblea chiedono il rispetto dell’accordo per continuare a garantire il servizio alla cittadinanza

Oggi 12 giugno si è svolta l’assemblea convocata dai sindacati Fp Cgil e Cisl Fp in modalità videoconferenza di tutto il personale dei servizi educativi 0/6 del Comune di Modena. “Presenti – afferma una nota di Fp Cgil e Cisl Fp – i collettivi di tutti i nidi, le scuole d’infanzia e i servizi integrativi a gestione comunale, con oltre 210 tra educatrici, insegnanti, collaboratrici e cuoche per discutere della decisione presa unilateralamente da parte dell’Amministrazione comunale di Modena di recedere dal protocollo in essere sulla gestione delle attività estive per il mese di luglio”.

“L’assemblea delle lavoratrici ha dato pieno mandato alle Organizzazioni sindacali Fp Cgil e Cisl Fp di rappresentarle e ha approvato un ordine del giorno dove chiede al Comune di rispettare l’accordo siglato, e di rivedere la decisione presa rispetto alla disdetta, per fornire i servizi ai bambini e alle bambine del Comune con il proprio personale fino al 17 luglio 2020.

Le lavoratrici e i lavoratori – aggiungono Fp Cgil e Cisl Fp – hanno approvato in assemblea una lettera aperta del personale dei servizi educativi indirizzata al Sindaco di Modena e alla cittadinanza”.