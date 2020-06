A Maranello va in scena “Salotto in fiore”, la piazza si trasforma in un giardino fiorito

A Maranello per la prima volta arriva l’appuntamento con la manifestazione che trasforma il centro storico in un giardino fiorito. Per tutta la giornata di domenica 14 giugno andrà in scena il “Salotto in fiore”, il primo di una serie di eventi che animeranno la città di Maranello per la primavera estate. La ripartenza dopo la fase di lockdown è affidata alla mostra mercato florovivaistica, organizzata da SGP Eventi con il patrocinio del Comune.

Piazza Libertà sarà invasa da una moltitudine di colori e profumi grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia (ingresso libero, orario continuato dalle 9 alle 20). Durante la giornata si potranno acquistare diverse tipologie di piante e fiori, perfette per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi chiusi. Tutti i floricoltori presenti sono produttori e potranno fornire consigli su come coltivare al meglio le piante. Non mancheranno stand di artigiani selezionati con prodotti dedicati all’hobbistica a tema floreale, oggetti per il giardino e vasi in terracotta italiana.