Verde pubblico e sicurezza, nei prossimi giorni a Reggio Emilia saranno rimosse alcune alberature

Per tutelare l’incolumità pubblica, a seguito delle verifiche effettuate su alcune alberature presenti in città, nei prossimi giorni saranno effettuati alcuni interventi di abbattimento di una quercia in via Della Previdenza Sociale e di 3 alberature di tipo populus nigra italica in via Dalmazia.

Come sempre, in questi casi, il Comune si affida a competenze e valutazioni tecniche specifiche, per decidere il da farsi.

Nel caso di via Della Previdenza Sociale, nella giornata di sabato 13 giugno verrà effettuato un intervento di rimozione di una quercia radicata all’interno di una aiuola stradale ricavata in un’area pubblica adibita alla sosta dei veicoli. Si tratta, in particolare, di un esemplare adulto e di grandi dimensioni di quercia oggetto di un evidente deperimento vegetativo ad eziologia fisiopatologica che si protrae da diversi anni, e il cui decorso sintomatologico ha fatto registrare progressivi aggravamenti, fino a condurla allo stato osservabile in questo momento. I disseccamenti presenti coinvolgono ormai la quasi totalità della chioma e interessano, inevitabilmente, anche porzioni legnose significative che hanno peraltro dato luogo, anche di recente, a pericolosi schianti improvvisi. In considerazione dell’evoluzione del quadro sintomatologico, non è possibile un recupero “morfo-fisiologico” dell’albero e si rende necessario procedere al loro abbattimento al fine di prevenire possibili danni a cose o persone, come previsto dal “Regolamento comunale del verde pubblico e privato”, che lo prevede “quando gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza”.

Per quanto riguarda le altre alberature che saranno oggetto di rimozione nelle prossime settimane, si tratta di tre esemplari di tipo populus nigra italica presenti all’interno di un’area cortiliva appartenente ad un fabbricato di proprietà comunale in via Dalmazia. A seguito di approfondite verifiche, è stato accertato che le tre alberature, situate a ridosso sia del fabbricato che del confine di proprietà, hanno distrutto con le loro radici, il condotto fognario esistente. Al fine di poter garantire i lavori di ripristino dell’infrastruttura ed evitare problemi tecnici di interferenza con le strutture edilizie adiacenti si rende pertanto necessario l’abbattimento.