Unimore Orienta on-line visitato da quasi 35.000 utenti

Si sta rivelando una scelta lungimirante quella di Unimore di trasferire, in seguito al lockdown dei mesi scorsi, le attività di orientamento su piattaforma online (https://www.unimore.it/unimoreorienta/).

Dai riscontri relativi ai box creati per orientamento allo studio e orientamento al lavoro, studentesse e studenti mostrano un crescente interesse al coinvolgimento ed alla partecipazione per le iniziative adottate dall’Ateneo per fare sentire – sebbene da “remoto” – la propria vicinanza alla comunità studentesca ed accompagnarla in scelte fondamentali come l’iscrizione al corso di studio preferito o nel placement e transizione al mondo del lavoro.

I numeri sono importanti per descrivere quanto sia apprezzato il trasferimento al digitale di alcune attività che – per la loro modalità e il linguaggio con cui sono proposti – ben si conciliano all’approccio comunicativo di un pubblico fatto di giovani, siano esse future matricole o iscritti/e e laureati/e.

Nelle settimane trascorse dal lancio di “UnimoreOrienta on-line 2020” le pagine dedicate alla offerta formativa ed alla presentazione dei servizi sono state visitate da quasi 35.000 utenti per una media di circa 5 pagine consultate a utente.

La vera sorpresa è il numero di contatti dall’esterno delle province di Modena e di Reggio Emilia, che complessivamente sono stati pari a circa 3 su 4 (poco meno del 76%), soprattutto da Bologna (9,36%), Milano (7,74%), Parma (5,745) e Roma (3,83%), ma anche dall’estero.

Vivace anche il traffico registrato dallo sportello al pubblico del Servizio Orientamento allo Studio – InformaStudenti che, dalla data del decollo della iniziativa “UnimoreOrienta on-line 2020” alla fine di marzo, ha risposto ad oltre 1000 mail e offerto quasi 300 consulenze telefoniche.

Da metà maggio, avvicinandosi all’avvio delle immatricolazioni, l’Informastudenti ha attivato anche un nuovo canale comunicativo, offrendo agli utenti la possibilità di svolgere un colloquio di informazione orientativa tramite videochiamata su prenotazione (lunedì e mercoledì dalle 13:30 alle 16:30).

Nonostante il fermo del Paese e gli indubbi disagi determinati dall’arresto delle attività produttive, Unimore non ha mai cessato di esercitare un ruolo proattivo anche nell’attività di placement rivolta a laureate/i e le aziende hanno continuato ad utilizzare la bacheca on-line della piattaforma del placement per pubblicare le posizioni aperte (tirocini curriculari, post laurea e offerte di lavoro) in risposta alle quali studentesse/i e laureate/i Unimore hanno inviato i loro curricula.

L’iniziativa “Incontri con le imprese ON-LINE” svoltasi il 19, 20 e 21 maggio 2020, una attività di placement rivolta a laureate/i, ha incontrato il favore di 32 aziende, principalmente appartenenti ai settori alimentare, servizi alle aziende, informatica, engineering, meccanica, credito.

Nelle tre giornate dedicate all’iniziativa, metà delle aziende partecipanti (15) ha potuto inoltre predisporre dirette streaming, affollate da decine di partecipanti, nel corso delle quali hanno interagito direttamente con gli studenti e i laureati collegati, presentando l’azienda, le posizioni aperte, i percorsi di inserimento professionale, etc. Inoltre, i referenti aziendali hanno svolto colloqui individuali con i candidati. Le dirette streaming e i colloqui individuali sono stati organizzati autonomamente dalle aziende con l’utilizzo delle piattaforme ritenute più idonee.

La maggior parte (27) delle aziende che hanno partecipato, inoltre, hanno adeguato il loro sito inserendo un’area specifica che metteva in evidenza l’iniziativa e hanno promosso l’evento attraverso i loro canali social.

I siti delle aziende partecipanti consentivano anche l’inserimento diretto dei curricula nelle loro aree riservate Lavora con noi: sono pervenute 968 candidature e sono stati effettuati 412 colloqui.

Nell’ambito dell’iniziativa la bacheca annunci dell’Ufficio Placement tra il 21 aprile ed il 21 maggio ha pubblicato 105 inserzioni di offerte lavoro in più, per le quali sono giunte 1.389 candidature; sono state inoltre fornite 37 consulenze di revisione del Curriculum Vitae attraverso appuntamenti in videochiamata.

“Il lockdown – commenta la Professoressa Carla Palumbo, Delegata del Rettore per l’Orientamento e il Tutorato – non è riuscito a bloccare la propositività di UNIMORE; anzi, ha visto incrementare nel tempo il numero di contatti e accesi al box contenente le attività di orientamento. Anche il successo riscosso dallo sportello – InformaStudenti ha confermato l’interesse di studenti e studentesse per l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia. Un Ateneo che non si limita ad orientare “in ingresso”, ma che intende essere attivamente presente anche “in uscita”, affiancando laureati/e con attività di placement, consulenza per revisione dei curricula e incontri con le imprese-on line. Il virus, che sta rendendo a tutti la vita difficile, verrà fermato col tempo … la tenacia di UNIMORE nell’accompagnare dapprima studenti/esse alla scelta del corso di studio ottimale e, successivamente, laureate/i per l’ingresso nel mondo del lavoro resterà solida e costante”.