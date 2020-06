Pd Formigine: mozione sostegno a sostenibilità trasporti in emergenza Covid-19

Nell’ultimo Consiglio comunale, tenutosi giovedì 4 giugno, è stata approvata la mozione presentata dai consiglieri Santunione, Mammi, Malagoli e Bartoli dal Partito Democratico, avente ad oggetto il “Sostegno alla sostenibilità dei trasporti in emergenza Covid”.

“La richiesta di Impegni da parte del Sindaco e della Giunta di dedicare alla sostenibilità della mobilità- dichiara Giulia Santunione, prima firmataria- nasce dalla volontà politica, se pur all’interno di un periodo di Emergenza Sanitaria causa pandemia da Covid-19, di non abbassare l’attenzione su un’altra, ma pur sempre urgentissima, emergenza: il cambiamento climatico”.

La mozione chiede, tra le altre cose, che l’Amministrazione comunale si continui ad attivare nelle sedi competenti, compresa la Regione, al fine di poter sostenere lo sviluppo sul territorio formiginese di infrastrutture che incentivino gli spostamenti sostenibili da un punto di vista ambientale (ad es. il completamento del biciplan). Viene inoltre chiesto che venga potenziata e ristrutturata la tratta Modena-Sassuolo, rendendola un’infrastruttura a passo con i tempi, sia appetibile per i cittadini sia sostenibile per i centri urbani che vengono da essa attraversati.

“La sostenibilità ambientale – conclude Santunione -, ed in particolare l’attenzione a favore dell’abbassamento delle emissioni di gas serra dal comporto dei trasporti, è e rimane una priorità imprescindibile e indiscutibile oggigiorno, che deve essere affrontata con la stessa tempestività con cui si è reagito nei confronti della pandemia da covid-19. Il cambiamento climatico è già la causa di numerosi fenomeni documentati che stanno mettendo in difficoltà la vita umana, e non solo, in varie zone del Pianeta. L’utilizzo di combustibili fossili va fermato con la stessa forza con cui si sta cercando di annientare il Coronavirus”.