Maxi blitz dei carabinieri nel reggiano alla ricerca di armi e droga, numerosi arresti

Dalle prime ore di oggi in Reggio Emilia e provincia i carabinieri della Compagnia di Castelnovo ne’ Monti, unitamente a quelli degli altri Reparti dipendenti del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, coadiuvati da militari del 5° Reggimento “Emilia Romagna” di Bologna in servizio S.A.T. (Supporto Arma Territoriale) e unità Cinofile del Comando Provinciale CC felsineo, stanno dando esecuzione ad un decreto di perquisizione e contestuale sequestro nell’ambito dell’indagine Fast Car, coordinata dal PM Dott. Iacopo Berardi, nei confronti di 17 persone appartenenti ad un gruppo stabilmente dedito alla commissione di reati concernenti lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 c.1 D.P.R. n. 309/90) continuati in concorso nonché di detenzione illegale di armi da fuoco (artt. 2 e 7 L. n. 895/67).

Nel corso dell’indagine Fast Car i carabinieri in corso d’opera hanno proceduto all’arresto in flagranza reato o su ordine di cattura di 6 persone a riscontro dell’attività d’indagine intrapresa, nonché al sequestro di oltre oltre un etto di cocaina. Numeri a cui devono aggiungersi quelli conseguiti nell’odierna attività.