Attenzione alla manutenzione delle strade comunali grazie alle squadre di cantonieri

Nell’ampio novero di lavori pubblici che il Comune di Castelnovo ha messo in campo in queste settimane, anche con l’obiettivo di favorire la ripartenza dell’economia dopo l’emergenza Covid, ci sono anche una serie di interventi di manutenzione sulle strade comunali.

“Nel corso degli ultimi anni – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giorgio Severi – abbiamo ricostruito due squadre di cantonieri, anche con nuove assunzioni, ai quali abbiamo fornito una serie di attrezzature adeguate tra cui un escavatore. In questo modo il Comune è in grado di effettuare direttamente e in rapidità interventi di manutenzione sulle strade di propria competenza: una scelta che ci sta permettendo di ottenere buoni riscontri sul mantenimento della rete viaria in buone condizioni. Una rete viaria che attraverso i lavori realizzati ci ha mostrato anche un livello qualitativo alto, che possiamo dire di aver quasi riscoperto: la pulizia di cunette e scarpate ai lati della strada in molti casi ci hanno permesso di mettere in luce muretti in sasso di pregevole fattura, di 60 – 70 anni fa, ancora perfettamente integri. Una volta queste opere venivano realizzate con grande cura, e quindi dobbiamo vederle come se ci fossero state lasciate in eredità. Anche in questo senso vogliamo continuare questa manutenzione costante”.



