Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 11 giugno

Al mattino nuvolosità estesa sui rilievi, con precipitazioni localmente intense sul crinale appenninico centrale, annuvolamenti più irregolari sulle pianure con isolati piovaschi. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi con possibili brevi rovesci e/o temporali sparsi. In serata graduale cessazione dei fenomeni con tendenza a schiarite. Temperature: minime stazionarie tra 15° e 17°C, massime in lieve aumento e comprese tra 23 e 25°C. Venti: deboli sud-occidentali sui rilievi appenninici, localmente moderati sul crinale; deboli in prevalenza orientali sulle aree pianeggianti. Mare: poco mosso, localmente quasi calmo sotto costa. Moto ondoso in temporaneo aumento in serata al largo.

(Arpae)