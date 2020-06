Maltempo, diversi inerventi dei Vigili del Fuoco: a Serramazzoni cede un muro di contenimento

Il maltempo di ieri sera ha visto impegnati i Vigili del Fuoco per tutta la serata. Una quindicina gli interventi effettuati prevalentemente per prosciugamenti di locali interrati e rami abbattuti dal maltempo. Interventismo più rilevante a Serramazzoni dove ha ceduto un muro di contenimento di un terrapieno. Nessun ferito, alcune abitazioni accessibili solo a piedi per l’interruzione precauzionale al traffico veicolare di un tratto della via Resistenza soprastante il muro di contenimento ceduto. Sul posto anche il sindaco di Serramazzoni.



