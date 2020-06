La Ghepi di Cavriago dona 200 mascherine riutilizzabili al Comune

La Ghepi di Cavriago, azienda leader nella realizzazione e lavorazione da 48 anni di materiali termoplastici, ha realizzato una mascherina protettiva durevole, facilmente igienizzabile, riciclabile e riutilizzabile. E ha deciso, in questi giorni, di donare duecento “ReMask” al Comune, una per ogni dipendente.

“Ringraziamo tantissimo la famiglia Gherpelli – afferma la sindaca Francesca Bedogni – per il regalo che ha deciso di farci. Tra l’altro si tratta di una mascherina ecosostenibile e rispettosa dell’ambiente, grazie ai materiali polimerici bio compostabili che la compongono, ed è sufficiente sostituire il filtro interno per poterla riusare. Ci tengo perciò a dire un grazie di cuore a nome mio e di tutti i dipendenti comunali e a complimentarmi con questa realtà storica del nostro territorio che ha saputo progettare e mettere sul mercato una mascherina con tali caratteristiche. L’attenzione alla salute e l’attenzione all’ambiente, in questo modo, viaggiano di pari passo e la Ghepi rappresenta, perciò, un bell’esempio di azienda solida e attenta alle esigenze del nostro tempo”.