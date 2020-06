Furto di pluviali al cimitero nuovo urbano: la condanna del vicesindaco Nizzoli

«Maledetti». Una parola che vale più di mille considerazioni quella utilizzata, dal suo profilo Facebook, dal vicesindaco Camilla Nizzoli per condannare il furto di diversi pluviali asportati nottetempo da ignoti malviventi al cimitero nuovo urbano. L’episodio, visto anche il contesto, ha suscitato unanime sdegno in città: i ladri si sarebbero introdotti all’interno della struttura per svellere diverse grondaie nella zona a ridosso delle tombe di famiglia, ma la dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Municipale che sta visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.



