Al Multisala Novecento di Cavriago si riaccendono le luci

Dopo quattro mesi di stop per la pandemia, ecco che Multisala Novecento è pronta a ripartire. Il cinema teatro di Cavriago riaprirà i battenti, rialzerà il sipario e riaccenderà i riflettori della sala Rossa e della Sala Verde a partire da martedì 16 giugno.

Accoglierà nuovamente gli spettatori, dal martedì alla domenica, proiettando in sala Rossa film di prima visione; mentre in sala Verde ci saranno film in rassegna, quindi film di qualità il martedì e mercoledì, per bambini e famiglie il giovedì e venerdì, più leggeri e di evasione il sabato e la domenica. I film in rassegna avranno prezzi ultrapopolari (5 euro per tutti) tenendo conto delle difficoltà economiche del momento.

Si parte dunque martedì 16 giugno con la proiezione tutta la settimana dell’atteso film “I Miserabili” alle 21.15 in Sala Rossa; mentre in Sala Verde, martedì 16 giugno e mercoledì 17, ci sarà “Piccole Donne” alle 21.30. Giovedì 18 e venerdì 19 spazio in sala Verde alla “Famiglia Addams” alle 21,30; sabato 20 e domenica 21 toccherà a “Richard Jewell” sempre alle 21,30.

Ogni giorno verrà effettuata la sanificazione di tutti gli ambienti per tutelare la salute degli spettatori e del personale del cinema. Si potrà accedere nei vari ambienti con la mascherina, sarà richiesto l’uso di gel igienizzante (messo a disposizione dal cinema) e sarà richiesto di mantenere il distanziamento interpersonale di un metro. Nelle sale, come prevede la normativa, si dovrà stare seduti una poltrona sì e una no (con una distanza garantita, in questo modo, fra le persone di 1,20 metri) ad eccezione dei congiunti, conviventi, ecc. Occorrerà dichiarare pertanto alla cassa, al momento dell’assegnazione dei posti, se si vuole stare vicini oppure no. Per questa ragione, al fine di ottimizzare i posti disponibili, non sarà possibile prenotare o acquistare i biglietti online: sarà necessario telefonare allo 0522 372015 per poter scegliere come posizionarsi in sala.

Sono piccole azioni necessarie per poter gustare un film in sicurezza e senza preoccupazioni, nell’ottica di salvaguardare la salute di tutti e di garantire una piacevole serata agli spettatori.

Sul sito internet del cinema di via del Cristo 5 (www.multisala900.it) si trova la programmazione sempre aggiornata. Le prenotazioni on line sono temporaneamente sospese: WebTic sta predisponendo un aggiornamento della piattaforma che sarà attiva da fine giugno, quindi dal 1° luglio si potrà prenotare o acquistare nuovamente online.

Coloro che intendono chiedere il rimborso dei biglietti acquistati per spettacoli e film annullati durante il lockdown, devono presentarsi a partire dal 16 giugno alla cassa del cinema, dalle 20,45 alle 21,45, tutti i giorni (escluso il lunedì).