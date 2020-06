Ai Musei Civici di Modena per scoprire come si faceva un cartoon

A partire dalla mostra “Anni molto animati. Carosello, SuperGulp!, Comix” – in corso ai Musei civici di Modena fino al 28 giugno con la nuova sezione di vignette d’autore a tema Coronavirus già diffuse sui social – è stato realizzato un video che racconta come si faceva un cartone animato, associato a un “tutorial” che invita bambini e ragazzi a creare un disegno animato. Il video, che si ispira ai laboratori creativi didattici che il Coronavirus ha impedito di realizzare “in presenza” negli spazi museali e al Dida, diventa un “regalo” a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, un augurio di buone vacanze alla fine di un anno scolastico a dir poco particolare.

Infatti, dopo la riapertura alle visite gratuite al venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 23 (con prenotazione raccomandata e rispetto delle misure sanitarie prescritte) i Musei hanno inteso pensare al pubblico più giovane con un breve video che racconta, passo dopo passo e grazie alle opere e al materiale tecnico presente in sala, come veniva realizzato un cartone animato all’epoca delle case di produzione modenesi che hanno fatto la storia di Carosello e dei film d’animazione. Il filmato, coordinato da Serena Goldoni e realizzato dallo staff del Dida, laboratorio didattico dei Musei civici, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione “Intersezione”, si conclude con un tutorial che insegna a costruire da casa un flip book, breve sequenza di immagini che, se collegate assieme, riescono a creare la magia del movimento.

“Dal momento che l’emergenza sanitaria – spiegano dai Musei – non ha consentito alle scuole di usufruire dei percorsi didattici collegati alla mostra, abbiamo realizzato questo video tutorial per mantenere viva l’offerta educativa, sperimentando un’alternativa digitale per solleticare l’interesse dei più giovani”.

Il video è pubblicato sul sito dei Musei civici (www.museicivici.modena.it) e sui canali social del museo (“museicivicimodena” su facebook e instagram).

La mostra “Anni molto animati” è visitabile con mascherine e distanziamento da massimo 10 persone ogni mezz’ora (prenotazione telefonica 059 2033125 dalle 9.30 alle 12.30 o mail palazzo.musei@comune.modena.it), a cui deve seguire conferma.