Dalle 19:00 di ieri la sala operativa dei Vigili del fuoco di Bologna è stata allertata per diversi interventi dovuti al temporale che si è abbattuto su Bologna città, Crespellano, Calderara di Reno e Anzola Emilia. Qualche albero pericolante sulla pubblica via, rami, e danni d’acqua in genere. Non si lamentano danni alle persone.



