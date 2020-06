Senza patente su auto sequestrata e senza polizza. A Carpi sanzioni per 19.000 euro e doppia denuncia penale

Circa 19mila euro di sanzioni, più una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità: protagonista della vicenda un cittadino straniero che non essendosi fermato all’alt della Polizia Locale, è stato inseguito dalla pattuglia per le strade cittadine e raggiunto nei pressi della sua abitazione.

La persona, da tempo residente a Carpi, stava circolando privo di patente di guida, su veicolo già sottoposto a sequestro e non assicurato.

E’ scattata immediatamente la denuncia alla Procura della Repubblica per i reati commessi dandosi alla fuga, e per essersi rifiutato di mostrare i documenti e fornire indicazioni sulla propria identità.

Inoltre sono state elevate undici sanzioni, per altrettante infrazioni al Codice della Strada, tra le quali mancate precedenze ed eccessi di velocità per un totale di circa 19.000€.