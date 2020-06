‘Succede solo a Bologna’ riparte con il tutto esaurito

Tornano ad animarsi i luoghi gestiti dall’associazione Succede solo a Bologna con nuovi tour dopo la sospensione di tutte le iniziative a causa dell’emergenza Covid-19. Un nuovo inizio subito salutato con entusiasmo dai cittadini: le prime visite guidate di sabato 6 e domenica 7 giugno sono infatti già tutte esaurite. Le possibilità di visitare i luoghi simbolo di Bologna e scoprire la storia della città non sono però finite: le visite guidate a data fissa continuano anche nei prossimi fine settimana.

Sabato 13 giugno alle 17 sarà aperta la Conserva di Valverde (Bagni di Mario), il sistema di captazione delle acque di epoca rinascimentale realizzato dall’architetto Tommaso Laureti per alimentare la Fontana del Nettuno. Il giorno successivo, alle 16, tocca al tour dedicato ai “Portici da record”, organizzato in occasione della candidatura dei portici a diventare Patrimonio Unesco. Le visite guidate continueranno in ogni weekend, toccando diversi monumenti e le più importanti curiosità sulla città, tra cui la Cripta di San Zama (20 giugno alle 17), i misteri oscuri (21 giugno alle 16), gli antichi mestieri (27 giugno alle 16) e le donne che hanno fatto la storia a Bologna (28 giugno alle 16). Ricominciano anche gli aperitivi sulla terrazza panoramica di San Petronio, accompagnati da una visita al sottotetto della Basilica.

Se si desidera un itinerario particolare, personalizzato anche in lingua inglese, si può richiedere un tour su misura scrivendo alla mail prenotazioni@succedesoloabologna.it o al numero 366 2432070.

Tutte le visite prevedono la prenotazione obbligatoria. Per accedere ai tour è obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti durante tutto il tempo della visita. Durante le visite guidate a ogni visitatore saranno forniti anche una radio e un paio di auricolari monouso.

Le date delle visite guidate si possono trovare sul sito www.succedesoloabologna.it. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 051 226934 o scrivere alla mail info@succedesoloabologna.it.