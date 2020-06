Mirandola, aperte oggi le iscrizioni ai centri estivi

Iscrizioni ai centri estivi “#MIRASUMMER” – organizzati da CUP, Comitato Unitario Polisportive – al via. È possibile farlo da oggi 8 giugno. L’attività, sia part-time che full-time è rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni residenti nel territorio comunale mirandolese e partirà il 22 giugno prossimo per concludersi all’avvio del nuovo anno scolastico.

“Finalmente ci siamo – spiega l’Assessore alla Scuola del Comune di Mirandola Marina Marchi – Si tratta di un servizio di indubbia utilità per le famiglie mirandolesi in particolare per i genitori che lavorano entrambi e che quindi avrebbero potuto trovarsi in difficoltà nel periodo estivo. Ma soprattutto un’importante esperienza per bimbi e ragazzi, reduci da mesi di forti restrizioni dovute al Covid e che dal 22 giugno possono finalmente ritrovarsi, chiaramente nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Dispiace solo aver dovuto posticipre la partenza di una settimana e non per motivi di organizzazione, bensì dalla decisione presa nell’UCMAN. Il Comune di Mirandola, voglio ribadirlo, era pronto ad attivare i centri estivi già dal 15 giugno, proprio per andare in contro quanto prima alle esigenze delle famiglie. Inoltre, stiamo già progettando attività alternative.”

In vista dell’avvio intanto, è arrivata da parte dell’azienda mirandolese Bbraun al Comune, una donazione di 1000 mascherine protettive FFP2, destinate agli educatori e gel per sanificare le mani. Soddisfazione da parte del Sindaco di Mirandola Alberto Greco: “Un contributo importante di duplice valore: l’utilità che rappresenta questo materiale ai fini della protezione delle persone da un lato, la consapevolezza dei tanti soggetti che operano sul territorio, in questo caso un’importante azienda come la Bbraun, che mi sento di ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione comunale. Voler offrire il proprio contributo fa onore all’azienda affinché anche questo genere di attività, rivolta ai più piccoli, possa svolgersi in tutta sicurezza.”

ESTATE 2020, COMUNE DI MIRANDOLA: CENTRI ESTIVI “#MIRASUMMER” PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNI.

Il CUP, (Comitato Unitario Polisportive), l’organizzatore dei centri estive per l’estate 2020, ha aderito al “Progetto conciliazione vita – lavoro” della Regione Emilia Romagna.

Modalità d’iscrizione: per l’iscrizione al centro estivo è opportuno compilare il modulo (scaricabile sulla pagina del sito del Comune di Mirandola http://www.comune.mirandola.mo.it/pdf/modulo-domanda-iscrizione-centri-estivi-2020), in tutte le sue parti firmarlo ed inviarlo a centriestivi.cup@gmail.com. SI RICORDA: essendo i posti a disposizione limitati, sarà stilata una graduatoria e solo in seguito verrà confermata l’iscrizione via mail, completandola con tutti i restanti documenti.

Costi a settimana:

Full time (ore 7.30 – 18.00), euro 110,00 + pranzo (facoltativo) euro 50,00;

Part time (ore 7.30 – 13,30), euro 85,00 + pranzo (facoltativo) euro 50,00.

Sedi di svolgimento dei centri estivi comunali:

Sedi Materna: Scuole d’infanzia Viale Gramsci; Scuole d’infanzia via Toti; Scuole d’infanzia San Martino Spino.

Sedi Scuole Primarie: Palestra Mennea; Palzzetto Simoncelli; Scuola Dorando Pietri; PalaComini (ex bocciofila); San Martino Spino scuole primarie e palestra.

Sede Scuole Medie: Palestra 29 maggio.

Organizzazione: i gruppi saranno formati per età in base alle normative vigenti.

1 educatore ogni 5 bambini per la scuola materna (3 – 5 anni);

1 educatore ogni 7 bambini per la scuola primaria (6 – 11 anni);

1 educatore ogni 10 ragazzi per la scuola media (11-14 anni).

Genitori ed accompagnatori non possono accedere all’interno della struttura, ma solo accompagnare bambini e ragazzi all’ingresso del TRIAGE (igienizzare le mani, verifica della temperatura corporea e consegna del modulo sanitario giornaliero). I bambini e i ragazzi che rientreranno al centro estivo, dopo il pranzo consumato a casa dovranno sottoporsi nuovamente al TRIAGE.

Staff e attività: quest’anno tutti gli educatori oltre a seguire il piano di formazione socio-sanitario come da protocollo della Regione Emilia Romagna per COVID-19, seguiranno in collaborazione col Dott. Michele Vanzini un corso di sostegno psico-pedagogico per la lettura delle situazioni complesse che si potrebbero presentare durante il periodo del centro estivo. Tutto ciò per garantire una buona qualità del servizio e divertimento in tutta sicurezza tra giochi sportivi, laboratori creativi, supporto ai compiti, etc.

CENTRI ESTIVI GESTITI DA PRIVATI

Diversi inoltre i centri estivi gestiti da soggetti privati nel territorio mirandolese. Nell’ordine:

Parrocchia di Mirandola, periodo: 22 giugno – 17 agosto 2020;

Polisportiva Quarantolese, periodo: 15 giugno – 30 agosto 2020 (aderisce al “Progetto conciliazione vita – lavoro” della Regione Emilia Romagna);

Parrocchia di San Martino Spino, periodo: 15 giugno – 31 luglio 2020 (ragazzi 11 – 14 anni, ore 14.30 – 18.30);

Piscine Coopernuoto, periodo: dal 15 giugno (ragazzi 6 – 14 anni; aderisce al “Progetto conciliazione vita – lavoro” della Regione Emilia Romagna);

Parrocchia di San Giacomo Roncole, periodo: dal 15 giugno.