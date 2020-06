È riaperta dalla serata di sabato la strada provinciale SP 632 “Traversa di Pracchia” chiusa a causa del maltempo dei giorni scorsi. Sono stati rimossi i detriti che ostruivano il passaggio ed accumulati a lato della strada in attesa di essere smaltiti. Stanno inoltre proseguendo in queste ore i lavori di rifinitura in alcuni fossi e tombini che erano stati completamente ostruiti.



