Fugge dopo aver rubato il cellulare ad un giovane in piazzale Europa a Reggio Emilia

Nella serata di ieri, operatori della Squadra volante, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in piazzale Europa, nella zona parcheggi confinante con l’area delle ex Reggiane, su segnalazione di una rapina di cellulare. Sul posto un ragazzo di giovane età riferiva che poco prima dell’arrivo della volante era stato avvicinato da un cittadino extracomunitario, di sesso maschile, di provenienza africana, il quale dopo averlo tratto in inganno con lo stratagemma della proposta di acquisto di sostanza stupefacente, richiesta rifiutata, si faceva dare il telefono cellulare per poter fare una telefonata.

Quindi pretendeva prima la somma di 50 euro per la sua restituzione per poi, visto il diniego del legittimo proprietario, darsi alla fuga in direzione dei capannoni dismessi dell’area dell’ex Reggiane. Il ragazzo riportava delle escoriazioni di lieve entità causate da una breve colluttazione avuta con il reo nel tentativo di bloccarlo, ma rifiutava il soccorso medico. Nonostante la descrizione dell’autore della rapina non si è giunti alla sua identificazione.