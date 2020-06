Circa 200 colombi sono morti sabato nell’incendio di un allevamento ad Imola

Sabato pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre per l’incendio di una struttura adibita ad allevamento colombi in via Ladello ad Imola. Circa 500 mq del capannone sono stati interessati dal rogo, fortunatamente gran parte delle voliere erano vuote. Secondo una stima del proprietario, su un totale di 3000 colombi ne sarebbero deceduti circa 200. Non si registrano danni a persone. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto, oltre al 115, la polizia locale di Imola e i carabinieri di Sesto Imolese.



