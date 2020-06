Incidente domestico questo pomeriggio intorno alle 14:00 a Spezzano di Fiorano. Una bambina di tre anni è caduta accidentalmente dalla finestra di un appartamento posto al secondo piano. Trasportata presso Policlinico di Modena, non sembra in pericolo di vita. Al momento della caduta all’interno dell’abitazione erano presenti i genitori. Sul posto, per gli accertamenti, anche i Carabinieri di Fiorano.



