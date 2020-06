Quattro vittime in uno schianto frontale nel bolognese

Quattro persone sono morte in un incidente stradale frontale in provincia di Bologna, tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, sulla via Crevalcore in località Amola. E’ successo ieri sera intorno alle 21:00. Le vittime sono tre uomini stranieri e una bambina di nove anni. Altre due persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Sul posto, carabinieri e 118, vigili del fuoco, polizia locale e il sindaco di San Giovanni in Persiceto.

Le vittime sarebbero tre tunisini ventenni, residenti a Nonantola, nel modenese. Erano a bordo di una Peugeot che avrebbe invaso la corsia opposta, mentre la ragazzina era di Crevalcore ed era in macchina col compagno della madre, gravemente ferito.

L’altra persona ferita è un avventore di un bar, colpito da detriti.



